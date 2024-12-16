Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ediyor. Namağlup olan Galatasaray, inişli çıkışlı günler geçiren Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11’ler.
Trendyol Süper Lig’de takımların zorlu mücadelesi devam ediyor. Lider Galatasaray, evinde bugün Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. 137. randevuda karşı karşıya gelecek her iki takım için kanal bilgisi, maç saati ve muhtemel 11’ler belli oldu.
Okan Buruk yönetiminde mağlubiyet yüzü görmeyen lider Galatasaray, ilk yarı öncesi puan veya puanlar almak için mücadele ediyor. Sivasspor galibiyeti sonrası moral bulan ve Avrupa’da son dakika yediği golle beraberlikle ülkesine dönen Sarı-Kırmızılı ekip, Rams Park’ta yeni bir derbiye ev sahipliği yapacak. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının kanal bilgisi, saati ve muhtemel 11’leri…
Karadeniz ekibi Trabzonspor, derbi öncesi önemli eksiklerle karşı karşıya. Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakıldı. Ayrıca, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen maçta forma giyemeyecek. Serdar Saatçi ve Batagov’un durumu ise maç öncesi yapılacak kontrollerle netlik kazanacak. Diğer yandan Galatasaray cephesinde ise cezalı Metehan Baltacı ve sakatlığı devam eden Mauro İcardi bu mücadelede görev alamayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1 yendiği haftada puan kaybına tahammül etmek istemiyor. Takımın en önemli kozları arasında Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün öne çıkıyor.