Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta: Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Karadeniz ekibi Trabzonspor, derbi öncesi önemli eksiklerle karşı karşıya. Bordo-mavililerde Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil kadro dışı bırakıldı. Ayrıca, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen maçta forma giyemeyecek. Serdar Saatçi ve Batagov’un durumu ise maç öncesi yapılacak kontrollerle netlik kazanacak. Diğer yandan Galatasaray cephesinde ise cezalı Metehan Baltacı ve sakatlığı devam eden Mauro İcardi bu mücadelede görev alamayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin Başakşehir’i 3-1 yendiği haftada puan kaybına tahammül etmek istemiyor. Takımın en önemli kozları arasında Mertens, Osimhen ve Yunus Akgün öne çıkıyor.