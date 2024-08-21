GALATASARAY YOUNG BOYS CANLI İZLE: Şampiyonlar ligi TRT1 canlı güncel frekans ayarlama

Galatasaray Young Boysa canlı izle için artık geri sayım başladı. Uzun bir süredir taraftarların dört gözle beklediği Şampiyonlar Ligi play off mücadelesi bugün 22.00'da TRT1 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek. Ancak UEFA'nın frekans kısıtlaması nedeniyle bazı evlerdeki TRT'lerin yine şifreye girmesi söz konusu. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız güncel TRT 1 frekans bilgilerini girerek ayarlama yapmalısınız. Bu noktada futbol severler, "TRT Tabii TV nasıl alınır, Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda" gibi soruları gündemde tutuyor. İşte Galatasaray Young Boys maçı canlı izlemek için şifresiz kanallar.