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  4. Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi

Transfer döneminin gözde isimlerlerinden Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın son kararı verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın bonservisini belirlerken, bu rakamın altında kalan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak. Yönetimin bu kararı Barış Alper Yılmaz'a da bildirdiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi - Sayfa 1

Başarılı geçen sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa ekibiyle birlikte anılıyor.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi - Sayfa 2

Milli futbolcudan kolay vazgeçme niyetinde olmayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedelini belirledi.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi - Sayfa 3

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 30-35 milyon euro arasında bir teklif bekliyor.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi - Sayfa 4

Galatasaray bu rakamın altında kalan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

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