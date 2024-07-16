Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı: Milli futbolcuya bildirildi
Transfer döneminin gözde isimlerlerinden Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın son kararı verdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, genç yıldızın bonservisini belirlerken, bu rakamın altında kalan hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak. Yönetimin bu kararı Barış Alper Yılmaz'a da bildirdiği öğrenildi.
Başarılı geçen sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Barış Alper Yılmaz'ın adı birçok Avrupa ekibiyle birlikte anılıyor.
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Milli futbolcudan kolay vazgeçme niyetinde olmayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için bonservis bedelini belirledi.
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Fanatik'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 30-35 milyon euro arasında bir teklif bekliyor.
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Galatasaray bu rakamın altında kalan hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.
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