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  4. Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi

Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi

Süper Lig'de lider konumda olan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan Galatasaray, TFF'ye derbi öncesi çifte kupa talebinde bulunacak.

Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi - Sayfa 1

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi - Sayfa 2

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor.

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Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi - Sayfa 3

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü’ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak.

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Galatasaray'dan TFF'ye çifte kupa talebi - Sayfa 4

Galatasaray bu duruma karşın, Fenerbahçe’nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Süper Kupa ile Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.

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