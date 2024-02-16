Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları dün gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2'lik skorla mağlup etti. Söz konusu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı da değişti. Bu sonuçla Türkiye'nin puanı 500 puan artış gösterdi. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...
10- İskoçya
Ülke puanı: 35.850
1 | 10
9- Türkiye
Ülke puanı: 37.600
2 | 10
8- Belçika
Ülke puanı: 46.200
3 | 10
7- Portekiz
Ülke puanı: 53.482
4 | 10