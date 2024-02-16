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  4. Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada?

Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları dün gerçekleşen karşılaşmalarla tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımını 3-2'lik skorla mağlup etti. Söz konusu galibiyetin ardından UEFA ülke puanı da değişti. Bu sonuçla Türkiye'nin puanı 500 puan artış gösterdi. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 1

10- İskoçya

Ülke puanı: 35.850

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Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 2

9- Türkiye

Ülke puanı: 37.600

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Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 3

8- Belçika

Ülke puanı: 46.200

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Galatasaray'ın galibiyeti ülke puanını yükseltti: Türkiye kaçıncı sırada? - Sayfa 4

7- Portekiz 

Ülke puanı: 53.482

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