Gerilim artıyor beyaz yakalı futboldan uzaklaşıyor
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde çalışan 206 beyaz yakalıyla online yöntemle gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk futbolunda gerilim arttıkça beyaz yakalılar stadyumlardan uzaklaşıyor.
İstanbul merkezli bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global tarafından yapılan araştırmaya göre; her 3 katılımcıdan 2’sinin 2023-2024 futbol sezonunun Galatasaray’ın şampiyon tamamlayacağını düşündüğü araştırmada her 10 beyaz yakalıdan 8’i (%81,6) futbolla ilgili haberleri sosyal medyadan takip ederken, 2 kişiden birinin ise (%50,5) pusulası internet siteleri ve takımının sosyal medya kanalları (%48,5) oluyor. Spor gazeteleri (%4,9) ve gazetelerin spor sayfaları (%11,7) ise popülaritesini yitirmiş durumda.
Futbol Ekonomisi Ürünlerinde Forma ve Yayın Aboneliği Zirvede
Araştırmaya katılan her 3 katılımcıdan 2’si (%67) sahip olduğu futbol ekonomisi ürünleri arasında ilk sıraya tuttuğu takıma ait formayı yerleştirirken, onu yayın aboneliğine sahip olanlar (%56,3) izliyor. Bu soruya takımıma ait kombine (%29,1) cevabını verenler ise üçüncü sırada geliyor. Beyaz yakalıların %17,5’ ise herhangi bir futbol ekonomisi ürününe sahip değil.
Diğer yandan, 10 beyaz yakalıdan 2’si (%20,4) gelecek yıl takımının maçları için kombine satın alacağını belirtirken, 10 kişiden 3’ü ise (%28,2) kombine almaksızın maçlara gideceğini söylüyor. Yaklaşık diğer yarısı (%47) ise hiç maça gitmeyeceğini söylüyor.
Ayrıca, beyaz yakalıların %67’si Türkiye’deki futbol stadyumlarını eşleri ve çocuklarıyla güven içinde maç izleyebileceği bir alan olarak görmediğini ifade ediyor.