Gerilim artıyor beyaz yakalı futboldan uzaklaşıyor

İstanbul merkezli bağımsız pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS Global tarafından yapılan araştırmaya göre; her 3 katılımcıdan 2’sinin 2023-2024 futbol sezonunun Galatasaray’ın şampiyon tamamlayacağını düşündüğü araştırmada her 10 beyaz yakalıdan 8’i (%81,6) futbolla ilgili haberleri sosyal medyadan takip ederken, 2 kişiden birinin ise (%50,5) pusulası internet siteleri ve takımının sosyal medya kanalları (%48,5) oluyor. Spor gazeteleri (%4,9) ve gazetelerin spor sayfaları (%11,7) ise popülaritesini yitirmiş durumda.