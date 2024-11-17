Gökhan Sazdağı kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Milli Takıma taze kan!
Milli Takım’da A ligi mesaisi devam ederken, kadroda sık sık değişiklikler oluyor. İlk 11’lerde çok fazla değişikliğe gidilmese de kampa çağrılan oyuncu sayısı sık sık değişiyor. Ahmet Kutucu sakatlığı nedeniyl kadrodan çıkarılırken, Gökhan Sazdağı’nın Milli Takıma davet edildiği açıklandı. Peki Gökhan Sazdağı kimdir, hangi takımda oynuyor ve kaç yaşında?
Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor. Sakatlığı ve performansı nedeniyle birçok isim kampa katılmazken, Montella yönetimindeki milli takıma yeni takviyeler yapılıyor. Buna son eklenen isim ise Gökhan Sazdağı oldu. Peki Gökhan Sazdağı kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında?
Gökhan Sazdağı, 20 Eylül 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Süper Lig'de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Başak burcudur.