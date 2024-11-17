Gökhan Sazdağı kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında? Milli Takıma taze kan!

Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosunu yeni oyuncularla güçlendiriyor. Sakatlığı ve performansı nedeniyle birçok isim kampa katılmazken, Montella yönetimindeki milli takıma yeni takviyeler yapılıyor. Buna son eklenen isim ise Gökhan Sazdağı oldu. Peki Gökhan Sazdağı kimdir, hangi takımda oynuyor, kaç yaşında?