GS Plus nedir, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına nasıl girilir? GS Plus nasıl indirilir

Bu uygulama sayesinde Galatasaraylılar; takımla ilgili en son gelişmeleri anında takip edebilrken, özel röportajlara erişebilir ve kulüple doğrudan etkileşime geçme şansı yakalayabilir. GS Plus, sarı-kırmızılı camia ile taraftarlar arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor, kullanıcılara ayrıcalıklı ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.