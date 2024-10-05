Hakem Elif Karaarslan kimdir? Orhan Erdemir Elif Karaarslan olayı ne, kaç yaşında?

Hakem olmadan önce futbol oynayan ve bu spora her zaman merakı olduğunu belirten Karaarslan, futbola ilk olarak Libade Spor Kulübü'nde başladı. Burada lisanssız olarak top koşturan genç hakem, ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak forma giydi.