Hakem Elif Karaarslan kimdir? Orhan Erdemir Elif Karaarslan olayı ne, kaç yaşında?
Hakem Elif Karaarslan kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gözlemci Orhan Erdemir ve hakem Elif Karaarslan arasında gündeme gelen görüntü video olayından sonra lisansları iptal edildi. Türkiye bu ikiliyi konuşmaya başladı. Peki hakem Elif Karaarslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte tüm detaylar.
Hakem Elif Karaarslan kimdir? Sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan bir görüntünün ardından TFF harekete geçti. Hakem Elif Karaarslan ve gözlemci Orhan Erdemir'in lisanslarını iptal etti. Peki iyi ama Orhan Erdemir Elif Karaarslan olayı nedir? İşte hakem Elif Karaarslan hakkında tüm detaylar...
HAKEM ELİF KARAARSLAN KİMDİR?
9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyor. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Hakem olmadan önce futbol oynayan ve bu spora her zaman merakı olduğunu belirten Karaarslan, futbola ilk olarak Libade Spor Kulübü'nde başladı. Burada lisanssız olarak top koşturan genç hakem, ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak forma giydi.
Elif Karaarslan futbola ne kadar meraklı olsa da ailesi futbol oynamasını istemedi. Yine de genç hakem, zamanla ailesini ikna etti ve yeşil sahalara ayak bastı. Daha 16 yaşındayken Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giydiği dönemde ön çapraz bağları koparak sakatlandı.