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  4. Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Hakem Halil Umut Meler, dünkü Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı. Meler saldırı sonrası yere yığıldı. Koca’nın beraberindekiler, Meler’i yerde tekmelemeye devam etti. Türk futbolu adına utanç verici bu anlar Anadolu Ajansı foto-muhabirleri tarafından anbean kaydedildi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi - Sayfa 1

Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin yumruklu, tekmeli saldırısına uğradı.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi - Sayfa 2

Olay sonrası hakem Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi - Sayfa 3

Umut Meler’in hayati tehlikesi bulunmazken, göz çevresinde kanama ve çatlak oluştuğu açıklandı.

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Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi - Sayfa 4

Halil Umut Meler, yapılan tetkikler sonrası ifade verdi ve saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

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