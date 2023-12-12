Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Hakem Halil Umut Meler, dünkü Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı. Meler saldırı sonrası yere yığıldı. Koca’nın beraberindekiler, Meler’i yerde tekmelemeye devam etti. Türk futbolu adına utanç verici bu anlar Anadolu Ajansı foto-muhabirleri tarafından anbean kaydedildi.
Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin yumruklu, tekmeli saldırısına uğradı.
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Olay sonrası hakem Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
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Umut Meler’in hayati tehlikesi bulunmazken, göz çevresinde kanama ve çatlak oluştuğu açıklandı.
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Halil Umut Meler, yapılan tetkikler sonrası ifade verdi ve saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.
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