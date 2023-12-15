Hangi takım ne kadar kazandı? İşte Türk temsilcilerin UEFA'dan elde ettikleri gelirler
Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Türkiye'yi temsil etti. Peki bu dört takım şimdiye kadar karşılaştıkları Avrupa maçları sayesinde kasalarına ne kadar para soktu? İşte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA'dan elde ettikleri gelirler şöyle...
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Genk'e seri penaltı atışları sonucunda elenen Adana Demirspor turnuvadan 1 milyon 50 bin Euro (33 milyon 338 bin 235 TL) kazandı.
2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş, grup aşamasında maalesef beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Grupların 4. haftasında bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Ancak Beşiktaş, iddiasını kaybetmesine rağmen dün akşam çıktığı Lugano maçından 2-0 galip ayrıldı. Böylece siyah-beyazlılar Konferans Ligi'nden toplamda 5 milyon 140 bin 700 Euro (163 milyon 169 bin 434 TL) kazanmış oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin Euro (241 milyon 158 bin 751 TL) kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:
* 1. Eleme: 100 bin Euro
* 2. Eleme: 100 bin Euro
* 3. Eleme: 100 bin Euro
* Grup Aşaması: 2.94 milyon Euro
* Katsayı Puanı: 979 bin Euro
* Galibiyetler: 2 milyon 132 bin Euro
* Grup Sırası: 650 bin Euro
* Son 16 Turu: 600 bin Euro
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 29 milyon 396 bin Euro (921 milyon 316 bin 800 TL) gelir sağladı.
* Katılım bedeli: 15 milyon 640 bin Euro
* Katsayı payı: 9 milyon 96 bin Euro
* Manchester United galibiyeti: 2 milyon 800 bin Euro
* Kopenhag ve Manchester United beraberliği: 1 milyon 860 bin Euro
UEFA'nın Son 16 Turu için vereceği 9 milyon 600 bin Euroluk geliri hanesine yazdıramadı.