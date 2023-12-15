Hangi takım ne kadar kazandı? İşte Türk temsilcilerin UEFA'dan elde ettikleri gelirler

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Genk'e seri penaltı atışları sonucunda elenen Adana Demirspor turnuvadan 1 milyon 50 bin Euro (33 milyon 338 bin 235 TL) kazandı.

2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne 6'da 6 yaparak katılmayı başaran Beşiktaş , grup aşamasında maalesef beklentilerin altında kaldı. Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile D Grubu'nda yer alan siyah-beyazlılar, Grupların 4. haftasında bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Ancak Beşiktaş, iddiasını kaybetmesine rağmen dün akşam çıktığı Lugano maçından 2-0 galip ayrıldı. Böylece siyah-beyazlılar Konferans Ligi'nden toplamda 5 milyon 140 bin 700 Euro (163 milyon 169 bin 434 TL) kazanmış oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar gösterdiği performansla toplam 7 milyon 601 bin Euro (241 milyon 158 bin 751 TL) kazanan Fenerbahçe'nin elde ettiği gelir tablosu şöyle:

* 1. Eleme: 100 bin Euro

* 2. Eleme: 100 bin Euro

* 3. Eleme: 100 bin Euro

* Grup Aşaması: 2.94 milyon Euro

* Katsayı Puanı: 979 bin Euro

* Galibiyetler: 2 milyon 132 bin Euro

* Grup Sırası: 650 bin Euro

* Son 16 Turu: 600 bin Euro