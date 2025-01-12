İki milli yıldız dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde: İşte servetleri!
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızları Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesine girmeyi başardı. Zehra Güneş 4 milyon dolarlık, Ebrar Karakurt ise 4,2 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekti.
Uluslararası başarıları, reklam anlaşmaları ve kulüplerden aldıkları yüksek maaşlarla dikkat çeken Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, Rich Verse tarafından açıklanan “Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcuları” listesine girmeyi başardı.
Ebrar Karakurt, 4,2 milyon dolarlık servetiyle listede 13. sırada, Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.
Brezilyalı yıldız Sheilla Castro, 12 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Onu yine Brezilyalı isimler Jaqueline Carvalho ve Gabriela Guimaraes takip etti.
İşte dünyanın en zengin kadın voleybolcuları listesi...