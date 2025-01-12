İki milli yıldız dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde: İşte servetleri!

Uluslararası başarıları, reklam anlaşmaları ve kulüplerden aldıkları yüksek maaşlarla dikkat çeken Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt, Rich Verse tarafından açıklanan “Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcuları” listesine girmeyi başardı.

Ebrar Karakurt, 4,2 milyon dolarlık servetiyle listede 13. sırada, Zehra Güneş ise 4 milyon dolarlık servetiyle 14. sırada yer aldı.