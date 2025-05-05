İlçe ilçe deprem-zemin haritası: İstanbul’da en riskli-güvenli mahalleler neresi? Hemen kontrol et!

7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU

İstanbul için en kötü senaryo olan 7.5 büyüklüğündeki bir depremin neler yaratabileceği sorusuna cevap arandı. Kent geneli için üretilen senaryoya göre İstanbul’da yaklaşık 190 bin 800 bina orta ve daha üst seviyede hasar görecek ve yaklaşık 2.5 milyon kişi acil barınma ihtiyacı yaşayacak. Senaryolar tüm ilçeler için mahalle mahalle detaylandırıldı.

İşte o rapor...