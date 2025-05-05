İlçe ilçe deprem-zemin haritası: İstanbul’da en riskli-güvenli mahalleler neresi? Hemen kontrol et!
İstanbul'un Silivri açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzmanları Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy, Ahmet Övgün Ercan, Yoshinori Moriwaki’nin peş peşe açıklamalar yaparak vatandaşlara ve yetkililere uyarılarda bulundu. Depreme etkiyi 30 metre derine kadar belirleyen zemin, mahalleden mahalleye değişen Vs30 haritalarıyla yıkım riskini gözler önüne seriyor. İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli ve güvenli mahalleler..
Istanbul Büyükşehir Belediyesi yıkıcı bir depremin mega kente verebileceği hasar ile ilgili 39 ilçenin adeta röntgenini çekti. İBB ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi/2019 ” verilerinin kullanıldığı araştırmada her ilçe için bir kitapçık hazırlandı. Bu kitapçıklarda mahalle bazında nüfus yoğunluğundan zemin etüdüne, bina yoğunluğundan kaç tane binanın depremde zarar göreceğine kadar birçok bilgi yer aldı.
7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU
İstanbul için en kötü senaryo olan 7.5 büyüklüğündeki bir depremin neler yaratabileceği sorusuna cevap arandı. Kent geneli için üretilen senaryoya göre İstanbul’da yaklaşık 190 bin 800 bina orta ve daha üst seviyede hasar görecek ve yaklaşık 2.5 milyon kişi acil barınma ihtiyacı yaşayacak. Senaryolar tüm ilçeler için mahalle mahalle detaylandırıldı.
İşte o rapor...
Mavi tonlar: Sert zeminler (Vs30 yüksek). Deprem dalgaları burada fazla büyümez.
Sarı-turuncu-kırmızı tonlar: Yumuşak zeminler (Vs30 düşük). Bu bölgelerde deprem sırasında zemin büyütmesi (ground amplification) olabilir.
Açık yeşil tonlar: Orta sertlikte zeminler.
Adalar: Tahminlere göre, Adalar’daki binaların %23’ü hasar görmeyecek, %29’u hafif, %30’u orta, %12’si ağır, %6’sı çok ağır hasar görecek. Binaların %48’inin, yani 3 bin binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların yıkılması gereği ortaya çıkacak. 9 bin 500 kişi acil barınmaya ihtiyaç duyacak.