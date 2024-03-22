İlk 10'da 2 Türk! Futbol dünyasının en iyi genç yetenekleri belli oldu
Ünlü futbol dergilerinden GOAL tarafından hazırlanan NXGN 2024 Futbolun En İyi 50 Genç Yeteneği listesi yayımlandı. Listenin ilk 10'unda genç yaşlarına rağmen yetenekleriyle tüm dünyada dikkat çeken 2 A milli futbolcu yer aldı. İşte dünyanın en iyi 10 genç yeteneği...
10 - Leny Yoro (Lille)
9 - Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate)
"Del Piero gibi Bianconeri'nin temel taşlarından biri olacak"
8 - Kenan Yıldız (Juventus)
GOAL dergisi tarafından yapılan listede Kenan Yıldız ile ilgili şu ifadelere de yer verildi:
Çok az genç maçlarından sonra Alessandro Del Piero'dan düzenli telefon aldığını iddia edebilir ama Kenan Yıldız sıradan bir genç değil. Yılın başında Juventus A takımına yükselen Kenan Yıldız, Del Piero gibi onun da önümüzdeki on yıl içinde Bianconeri'nin temel taşlarından biri olacağını gösterecek kadar çok şey yaptı.
7 - Kobbie Mainoo (Manchester United)