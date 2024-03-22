İlk 10'da 2 Türk! Futbol dünyasının en iyi genç yetenekleri belli oldu

"Del Piero gibi Bianconeri'nin temel taşlarından biri olacak"

8 - Kenan Yıldız (Juventus)

GOAL dergisi tarafından yapılan listede Kenan Yıldız ile ilgili şu ifadelere de yer verildi:

Çok az genç maçlarından sonra Alessandro Del Piero'dan düzenli telefon aldığını iddia edebilir ama Kenan Yıldız sıradan bir genç değil. Yılın başında Juventus A takımına yükselen Kenan Yıldız, Del Piero gibi onun da önümüzdeki on yıl içinde Bianconeri'nin temel taşlarından biri olacağını gösterecek kadar çok şey yaptı.