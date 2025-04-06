  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı

İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı

Transfermarkt'in açıkladığı rapora göre Avrupa'nın en değerli 50 takımı belli olurken sadece bir Türk takımı ilk 50'de yer aldı.

İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı - Sayfa 1

Alman futbol takip ve analiz sitesi Transfermarkt, Avrupa'nın en değerli takımlarının yer aldığı güncel listeyi yayınladı. Sıralamanın ilk 50 basamağında Türkiye'den de bir takım bulunuyor. Öte yandan ilk sıradaki ekipler 1 milyar dolarlık devasa meblağı aşan kulüplerdi. 

İşte Avrupa'nın en değerli 50 takımı...

1 | 53
İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı - Sayfa 2

1-Manchester City (İngiltere): 1,31 milyar euro

2 | 53
İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı - Sayfa 3

2-Real Madrid (İspanya): 1,27 milyar euro

3 | 53
İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı - Sayfa 4

3-Arsenal (İngiltere): 1,13 milyar euro

4 | 53