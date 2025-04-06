İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı

Alman futbol takip ve analiz sitesi Transfermarkt, Avrupa'nın en değerli takımlarının yer aldığı güncel listeyi yayınladı. Sıralamanın ilk 50 basamağında Türkiye'den de bir takım bulunuyor. Öte yandan ilk sıradaki ekipler 1 milyar dolarlık devasa meblağı aşan kulüplerdi.

İşte Avrupa'nın en değerli 50 takımı...