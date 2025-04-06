İlk 50'de sadece bir Türk takımı var! Avrupa'nın en değerli takımları açıkladı
Transfermarkt'in açıkladığı rapora göre Avrupa'nın en değerli 50 takımı belli olurken sadece bir Türk takımı ilk 50'de yer aldı.
Alman futbol takip ve analiz sitesi Transfermarkt, Avrupa'nın en değerli takımlarının yer aldığı güncel listeyi yayınladı. Sıralamanın ilk 50 basamağında Türkiye'den de bir takım bulunuyor. Öte yandan ilk sıradaki ekipler 1 milyar dolarlık devasa meblağı aşan kulüplerdi.
İşte Avrupa'nın en değerli 50 takımı...
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