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  4. İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı

İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı

Türkiye'de futbol, sosyal medyada her geçen gün daha fazla konuşuluyor ve gündemde yer alırken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan kulüplerin taraftar sayısı da ortaya çıktı.

İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı - Sayfa 1

"Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var?" sorusu yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Listesinin zirvesinde yıllardır kıyasıya bir yarış yaşanırken, Anadolu kulüpleri arasında da rekabet sürüyor.

İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takımlar...

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İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı - Sayfa 2

10. Kayserispor – Yaklaşık 1.1 Milyon Taraftar

Kayserispor, %1.3'lük taraftar oranıyla yaklaşık 1.1 milyon destekçiye sahiptir. Anadolu'nun önemli kulüplerindendir.

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İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı - Sayfa 3

9. Eskişehirspor – Yaklaşık 1.3 Milyon Taraftar

Eskişehirspor, %1.5'lik taraftar oranıyla yaklaşık 1.3 milyon kişilik bir destekçi kitlesine sahiptir. Tarihi ve taraftar grubu "Bando Es Es" ile tanınır. ​

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İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı - Sayfa 4

8. Konyaspor – Yaklaşık 1.5 Milyon Taraftar

Konyaspor, %1.8'lik taraftar oranıyla yaklaşık 1.5 milyon destekçiye sahiptir. Son yıllarda Süper Lig'deki istikrarlı performansıyla bilinir. ​

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