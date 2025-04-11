İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı
Türkiye'de futbol, sosyal medyada her geçen gün daha fazla konuşuluyor ve gündemde yer alırken, futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan kulüplerin taraftar sayısı da ortaya çıktı.
"Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var?" sorusu yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Listesinin zirvesinde yıllardır kıyasıya bir yarış yaşanırken, Anadolu kulüpleri arasında da rekabet sürüyor.
İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takımlar...
10. Kayserispor – Yaklaşık 1.1 Milyon Taraftar
Kayserispor, %1.3'lük taraftar oranıyla yaklaşık 1.1 milyon destekçiye sahiptir. Anadolu'nun önemli kulüplerindendir.
9. Eskişehirspor – Yaklaşık 1.3 Milyon Taraftar
Eskişehirspor, %1.5'lik taraftar oranıyla yaklaşık 1.3 milyon kişilik bir destekçi kitlesine sahiptir. Tarihi ve taraftar grubu "Bando Es Es" ile tanınır.