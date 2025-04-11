İlk sırada bakın hangi takım var! Türkiye'de en fazla taraftarı olan kulüpler açıklandı

"Türkiye'de en çok hangi takımın taraftarı var?" sorusu yıllardır gündemdeki yerini koruyor. Listesinin zirvesinde yıllardır kıyasıya bir yarış yaşanırken, Anadolu kulüpleri arasında da rekabet sürüyor.

İşte Türkiye'de en çok taraftarı olan takımlar...