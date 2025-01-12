İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı

Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı

İşte takımların harcama limitleri...