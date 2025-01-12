İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı. En çok harcama limitine sahip olan takım herkesi şaşırttı.
Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı
İşte takımların harcama limitleri...
19. ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
Toplam harcama limiti: 101.428.974 TL
Yüzde 30 sapma ile harcama limiti: 131.857.666
18. TÜMOSAN KONYASPOR
Toplam harcama limiti: 120.782.235 TL
Yüzde 30 sapma ile harcama limiti: 157.016.905 TL