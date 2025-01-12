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  4. İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı. En çok harcama limitine sahip olan takım herkesi şaşırttı.

İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı - Sayfa 1

Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında, Ek XIII'te yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri hesaplandı 

İşte takımların harcama limitleri...

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı - Sayfa 2

19. ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

Toplam harcama limiti: 101.428.974 TL

Yüzde 30 sapma ile harcama limiti: 131.857.666

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İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı - Sayfa 3

18. TÜMOSAN KONYASPOR

Toplam harcama limiti: 120.782.235 TL

Yüzde 30 sapma ile harcama limiti: 157.016.905 TL

3 | 20
İlk sırayı kimse tahmin edemedi! O takım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a adeta fark attı - Sayfa 4

17. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş

Toplam harcama limiti: 155.508.650 TL

Yüzde 30 sapma ile harcama limiti: 202.161.245 TL

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