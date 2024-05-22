İspanya'da Arda Güler rüzgarı: "Uzaylı Arda, LaLiga'da 20 yıl sonra bir ilke imza attı"

El Debate'de yayınlanan "Madrid'in Elması Arda, ligin en iyi skor ortalamasına sahip" başlığıyla yayınlanan haberde Güler için şu ifadeler yer aldı: "Henüz 19 yaşındaki Türk futbolcu Real Madrid'de sezonun son maçlarında takıma büyük bir güçle girdi. Ligdeki sayıları inanılmaz. Yedi maçta oynadığı toplam 367 dakikada 6 gol attı.Bu da her 61 dakikada bir gol attığı ve bu açıdan ligin en etkili oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor."