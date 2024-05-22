İspanya'da Arda Güler rüzgarı: "Uzaylı Arda, LaLiga'da 20 yıl sonra bir ilke imza attı"
İspanya sahalarında parlayan Arda Güler, İspanyol basının odağında. Güler, Messi'nin ardından "Uzaylı" lakabını alan futbolcu olurken İspanyol basını LaLiga'da 20 yılın ardından bir ilkin gerçekleştiğini yazdı.
Real Madrid'de gösterdiği performansla son haftalara damga vuran Arda Güler, İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.
Milliyet'in İspanyol basınından El Pais'e dayandırdığı habere göre, Güler hakkında, "Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" başlığında bir yazı yazıldı.
Yazıda "Arda Güler LaLiga'da en az yirmi yıldır ilk 6 isabetli şutunda fileleri havalandıran tek oyuncu" ifadeleri kullanıldı.
El Debate'de yayınlanan "Madrid'in Elması Arda, ligin en iyi skor ortalamasına sahip" başlığıyla yayınlanan haberde Güler için şu ifadeler yer aldı: "Henüz 19 yaşındaki Türk futbolcu Real Madrid'de sezonun son maçlarında takıma büyük bir güçle girdi. Ligdeki sayıları inanılmaz. Yedi maçta oynadığı toplam 367 dakikada 6 gol attı.Bu da her 61 dakikada bir gol attığı ve bu açıdan ligin en etkili oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor."