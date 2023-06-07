İşte dünyanın en değerli futbol kulüpleri
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, 1 milyar 562 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü Manchester City oldu.
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın ‘Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası’ çalışmasına göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı. Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu.
Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri şöyle:
Manchester City
Marka değeri: 1 milyar 562 milyon dolar
Real Madrid
Marka değeri: 1 milyar 512 milyon dolar
Barcelona
Marka değeri: 1 milyar 425 milyon dolar