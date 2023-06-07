İşte dünyanın en değerli futbol kulüpleri

Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın ‘Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası’ çalışmasına göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 16 milyar 369 milyon dolara ulaştı. Manchester City, 1 milyar 562 milyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu.

Araştırmaya göre, dünyanın en değerli 20 futbol kulübünün marka değerleri şöyle: