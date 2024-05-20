İşte Jose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret...
Beşiktaş Yönetimi ile Jose Mourinho arasındaki görüşmenin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Siyah beyazlıların, reklam filmi için İstanbul'a gelen Jose Mourinho ile bir otelde buluştuğu ve Portekizli hocaya teklif yaptığı ileri sürüldü. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklaması siyah beyazlı camiayı heyecanlandırdı. Yücel'in, Portekizli teknik adamla yaptığı görüşmenin perde arkası da ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.
Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.
61 yaşındaki teknik adam da çalışma yapıp geri döneceğini belirtti.