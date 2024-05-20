İşte Jose Mourinho'nun Beşiktaş'tan istediği ücret...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.