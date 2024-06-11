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  4. İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu

İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hazırlık kampı başlamadan 'gitsin' dediği tek futbolcunun geçen sezon kiralık gitmeyi kabul etmeyen Ryan Kent olduğu iddia edildi.

İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu - Sayfa 1

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.

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İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu - Sayfa 2

Portekizli teknik direktör, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

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İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu - Sayfa 3

Habertürk'te yer alan habere göre göre Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı.

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İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu - Sayfa 4

İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik direktör, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i sildi. 

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