İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den gönderilmesini istediği tek futbolcu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hazırlık kampı başlamadan 'gitsin' dediği tek futbolcunun geçen sezon kiralık gitmeyi kabul etmeyen Ryan Kent olduğu iddia edildi.
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı.
Portekizli teknik direktör, yeni sezon öncesi yetkililerden kadrodaki oyuncular için rapor isterken, kalacak ve gidecek isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Habertürk'te yer alan habere göre göre Mourinho, Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden biri olan Ryan Kent'e kapıyı kapattı.
İngiliz futbolcu hakkındaki görüşü sorulan deneyimli teknik direktör, geçen sezonki tavrı nedeniyle Kent'i sildi.