İşte Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takımlar...
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun 27. haftası, oynanan müsabakalarla tamamlandı. Söz konusu haftaya kadar geçen süreçte takımların performansı kadar atılan penaltılar da çok konuşulan konular arasında yer aldı. En az penaltı kullanan takımlar 1'er penaltı ile Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük oldu. İşte 27. hafta maçları itibariyle en çok penaltı kullanan takımlar...
10- Kayserispor
5 penaltı
1 | 10
9- Kasımpaşa
5 penaltı
2 | 10
8- Konyaspor
5 penaltı
3 | 10
7- Alanyaspor
6 penaltı
4 | 10