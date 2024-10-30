Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? İddialara yanıt verdi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımda geçirdiği günlerden geleceğe ilişkin tüm soruları yanıtladı. İşte Jose Mourinho'nun sözleri...
"ASLA KAZANAMAYACAĞIM BİR SAVAŞ"
"Futbolda cezalandırılmanız gerektiğinde cezalandırılmanızı adil bulmuyorum. Cezalandırıldıktan sonra yeni bir sayfada, sıfırdan başlamanız gerekir. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bu perşembe günü ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş."
"Avrupa kupalarındaki başarılarınızı göz önüne aldığınızda daha iyi bir muameleyi hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?"
Jose Mourinho: "Hayır, hayır. Ben de herkes gibi aynı muameleyi görmeyi hak ediyorum. Sahada Lionel Messi olmanız ya ada ilk maçınıza çıkıyor olmanız önemli değil. Messi için de genç oyuncu için de kurallar aynıdır. Ve teknik direktörler için de aynı şey geçerlidir. Carlo Ancelotti veya yeni başlayan genç bir antrenör olmanız önemli değil. Ancelotti, genç hocanın davranması gerektiği gibi davranmak zorunda."
PREMIER LİG'E DÖNECEK Mİ?
"Avrupa'da olmayacağım konusunda şaka yaptım ama Premier Lig'de asla küme düşmeye oynayan bir takıma gitmeyeceğim. Üzgünüm ama kariyerimin kötü olduğu bir dönemde değilim. Avrupa kupalarında oynayabildiğim mutlu bir dönemimdeyim. Kümede kalmaya çalışan bir takımda olamam. Bunu yapmam çok zor. Kupalar kazanmaktan çok daha farklı bir durum. Duygusal olarak çok zorlayıcı çünkü hayatları değiştiren bir olay. Bunu cesur insanlar yapabilir."