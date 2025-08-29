José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar

Fenerbahçe açıklama yaptı

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."