José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar
Fenerbahçe, José Mourinho ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Mourinho ile ilgili Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi. Peki, José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak?
Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli teknik direktör José Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe açıklama yaptı
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmişti
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.