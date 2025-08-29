  1. Ekonomim
  José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar

José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar

Fenerbahçe, José Mourinho ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Mourinho ile ilgili Fenerbahçe’den resmi açıklama geldi. Peki, José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak?

José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar

Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekizli teknik direktör José Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

 

José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar - Sayfa 2

Fenerbahçe açıklama yaptı

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle: 

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten José Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar - Sayfa 3

Fenerbahçe Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmişti

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl temmuz ayında göreve başlayan Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.

José Mourinho Fenerbahçe'den ne kadar tazminat alacak? İşte bugüne kadar aldığı rakamlar - Sayfa 4

Fenerbahçe’de 62 maça çıktı

 Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

