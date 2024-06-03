Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun sarı-lacivertli kulüpten bir yılda kazanacağı ücret ortaya çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer olan ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda imzalanan görkemli törenle on binlerce taraftarla buluşan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı ücretin detayları da belli oldu.
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferinin bitirilmesinde kilit rol oynayan sportif direktör Mario Branco’nun, aynı zamanda vatandaşı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya 120 sayfalık bir dosya gönderdiği öğrenildi.
Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanması sonrasında Mourinho’ya ulaşan raporda sadece futbol takımı ile ilgili değil, tesisler ve kulüple ilgili her bilginin yer aldığı bilgisine ulaşıldı.
BONUSLAR HARİÇ YILLIK 10 MİLYON EURO
Portekizli çalıştırıcının, sarı lacivertli ekipteki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak.