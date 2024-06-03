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  4. Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho’nun sarı-lacivertli kulüpten bir yılda kazanacağı ücret ortaya çıktı.

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu - Sayfa 1

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer olan ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda imzalanan görkemli törenle on binlerce taraftarla buluşan Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı ücretin detayları da belli oldu.

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Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu - Sayfa 2

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferinin bitirilmesinde kilit rol oynayan sportif direktör Mario Branco’nun, aynı zamanda vatandaşı olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho’ya 120 sayfalık bir dosya gönderdiği öğrenildi.

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Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu - Sayfa 3

Taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanması sonrasında Mourinho’ya ulaşan raporda sadece futbol takımı ile ilgili değil, tesisler ve kulüple ilgili her bilginin yer aldığı bilgisine ulaşıldı.

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Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den bir yılda alacağı ücret belli oldu - Sayfa 4

BONUSLAR HARİÇ YILLIK 10 MİLYON EURO

Portekizli çalıştırıcının, sarı lacivertli ekipteki görev süresi boyunca bonuslar hariç senelik 10 milyon Euro kazanacak.

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