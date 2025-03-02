Kasımpaşa-Galatasaray: Maç saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kariyerlerinde şimdiye kadar bir kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Yılmaz Beşiktaş'ın başında yer alıyordu. Derbi mücadelesini Okan Buruk'un ekibi 2-1'lik skorla kazandı.