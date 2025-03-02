Kasımpaşa-Galatasaray: Maç saati, yayın bilgisi, muhtemel 11’ler
Süper Lig’de şampiyonluk rotasında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bu hafta İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, eski Galatasaraylı Burak Yılmaz ile ikinci kez kozlarını paylaşacak. İşte Kasımpaşa ve Galatasaray maçının saati, günü, yayın bilgisi ve muhtemel 11’leri.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, şampiyonluk rotasında emin adımlarla ilerliyor. Son dönemde kadro anlamında eleştirilse de, sarı-kırmızılılar ligde diğer rakiplerinin epey önünde. Buruk yönetimindeki aslanlar, bu hafta Burak Yılmaz’ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalan Galatasaray, çeyrek final biletini aldı. Aslanın şimdiki hedefi ise deplasmanda karşı karşıya geleceği Kasımpaşa’yı yenip 3 puan almak.
Haftanın önemli maçlarından biri olacak Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı, günü, saati ve muhtemel 11’leri merak konusu. İşte Süper Lig 26. haftasında oynanacak mücadeleden bazı bilgiler…
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kariyerlerinde şimdiye kadar bir kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Yılmaz Beşiktaş'ın başında yer alıyordu. Derbi mücadelesini Okan Buruk'un ekibi 2-1'lik skorla kazandı.