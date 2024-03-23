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  4. La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu!

La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu!

İspanya La Liga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Real Madrid'in yıldızları büyük bir çıkış gösterirken milli oyuncu Arda Güler'in değeri de merak edildi.

La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu! - Sayfa 1

Transfermarkt, İspanya La Liga'da forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi.

İşte Arda Güler ve La Liga'da forma giyen en değerli 20 futbolcu:

1 | 22
La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu! - Sayfa 2

20. Samu Omorodion (Alaves)

40 milyon euro

2 | 22
La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu! - Sayfa 3

19. Jules Kounde (Barcelona)

50 milyon euro

3 | 22
La Liga: Arda Güler'in piyasa değeri belli oldu! - Sayfa 4

18. Raphinha (Barcelona)

50 milyon euro

4 | 22