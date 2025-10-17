Lionel Messi açıkladı: İşte gelecek vadeden 10 genç yetenek; kadınlar da listede
Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, gelecek vadeden 10 genç yeteneği açıkladı.
Futbol dünyasında yıllar içerisinde pek çok futbolcu adeta yıldız gibi parlıyor. Her yıl özellikle altyapılardan önemli futbolcular piyasaya çıkarken, artık eski yıldız futbolcular yavaş yavaş emekliye doğru adım atıyor.
Yeni dünya futbolunda yetenekleri ile ön plana çıkan futbolcular adından söz ettirmeye başlarken, Lionel Messi, gelecek vadeden 10 genç yeteneği açıkladı.
Messi+10: Sezon 2' kampanyası kapsamında geleceğe damga vuracak 10 genç yeteneği açıkladı. Messi, bu oyuncuların gelecekte çok fazla konuşulacağını söylüyor.