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Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları

Süper Lig ekibinin ilk 25’te yer aldığı dünyanın en iyi takımları listesi yayımlandı. Beklendiği gibi şaşırtmayan listenin başını Real Madrid çekerken, ülkemizin takımları da kendine yer buldu. İşte o liste…

Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları - Sayfa 1

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından son bir yılın verileri derlenerek hazırlanan ‘dünyanın en iyi takımları’ listesi yenilendi.

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Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları - Sayfa 2

Listenin ilk 25’inde sadece bir Türk  takımı yer alırken liste başı beklendiği gibi Real Madrid geldi.

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Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları - Sayfa 3

iffhs.com’da son bir yıllık verilerin tamamının baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde:

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Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları - Sayfa 4

10- Arsenal / Premier Lig

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