Listede Süper Lig ekibi de var! İşte dünyanın en iyi takımları
Süper Lig ekibinin ilk 25’te yer aldığı dünyanın en iyi takımları listesi yayımlandı. Beklendiği gibi şaşırtmayan listenin başını Real Madrid çekerken, ülkemizin takımları da kendine yer buldu. İşte o liste…
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından son bir yılın verileri derlenerek hazırlanan ‘dünyanın en iyi takımları’ listesi yenilendi.
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Listenin ilk 25’inde sadece bir Türk takımı yer alırken liste başı beklendiği gibi Real Madrid geldi.
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iffhs.com’da son bir yıllık verilerin tamamının baz alınarak hazırlanan liste şu şekilde:
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10- Arsenal / Premier Lig
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