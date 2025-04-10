Listeye Türkiye'den üç takım girdi! Dünyada en çok taraftarı olan kulüpleri açıklandı

Dünya futbolunda değişim ve gelişim her geçen gün artarak devam ederken, kulüplerin de popülerliğiyle birlikte taraftar sayısında yükseliş yaşanıyor. Camiaların tanınırlığının ardından en çok taraftarı olan kulüpler de belli oldu, listede Türkiye'den üç takım yer aldı.

İşte en çok taraftarı olan kulüpler: