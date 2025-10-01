  1. Ekonomim
Liverpool’u yenen Galatasaray, kasasına milyon dolarlar ekledi! İşte UEFA’nın galibiyet primi

Tek maçlık galibiyet bile Galatasaray’ın kasasını dolduracak. Liverpool galibiyeti sonrası sarı-kırmızılıların kasasına bakın ne kadar girecek.

Türkiye ve dünyanın gözü dün, Galatasaray-Liverpool mücadelesinde idi. 

Son yılların en iyi takımlarından biri olan İngiliz devi, oyuncu değeri bakımından Süper Lig’deki tüm takımlara yakın bir değere sahip.

Böylesine dev bütçeli bir takımın Galatasaray’a kaybetmesi, dünya çapında tartışmalara neden oldu. Nitekim çoğu kişiye göre favori Liverpool’du. Ancak Galatasaray futbolcuları, canla başla mücadele ederek taraftarının yüzünü güldürdü. 

Bu galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların kasasına da galibiyet primi yatacak.

