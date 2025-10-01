Liverpool’u yenen Galatasaray, kasasına milyon dolarlar ekledi! İşte UEFA’nın galibiyet primi

Böylesine dev bütçeli bir takımın Galatasaray’a kaybetmesi, dünya çapında tartışmalara neden oldu. Nitekim çoğu kişiye göre favori Liverpool’du. Ancak Galatasaray futbolcuları, canla başla mücadele ederek taraftarının yüzünü güldürdü.