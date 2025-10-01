Liverpool’u yenen Galatasaray, kasasına milyon dolarlar ekledi! İşte UEFA’nın galibiyet primi
Tek maçlık galibiyet bile Galatasaray’ın kasasını dolduracak. Liverpool galibiyeti sonrası sarı-kırmızılıların kasasına bakın ne kadar girecek.
Son yılların en iyi takımlarından biri olan İngiliz devi, oyuncu değeri bakımından Süper Lig’deki tüm takımlara yakın bir değere sahip.
Böylesine dev bütçeli bir takımın Galatasaray’a kaybetmesi, dünya çapında tartışmalara neden oldu. Nitekim çoğu kişiye göre favori Liverpool’du. Ancak Galatasaray futbolcuları, canla başla mücadele ederek taraftarının yüzünü güldürdü.
