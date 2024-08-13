Maç sonu alkışlarla veda etmişti. Ve Ferdi Kadıoğlu hayırlı olsun... İşte yeni takımı
Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçuyor. Ligin ilk maçında Kadıköy'de oynanan Adana Demirspor maçından sonra taraftarı alkışlayarak adeta taraftara 'ben gidiyorum' mesajı vermişti. Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Oynadığı her pozisyonda taraftarı mest eden ve en sevilen futbolcu haline gelmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yükselen performansının ardından birçok kulübün de ilgisini çekmişti. Birçok gazeteci de Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya gideceğini yazmıştı. Son yaşananlar tüm bunları adeta doğrular cinsteydi...
MAÇ SONU ALKIŞLADI
Trendyol süper ligin ilk maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşılaştı. Maçtan Fenerbahçe 1-0 galip ayrılırken tecrübeli hoca Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu maçın bitimine az bir süre kalmışken alkışlatmak için oyundan çıkardı.
Tabelada kendi numarasını gören Ferdi Kadıoğlu da taraftarın alkışlarına alkışla karşılık verdi. Ayrıca tüm tribünlere el sallayan Ferdi Kadıoğlu bu hareketiyle adeta transferin de gerçekleştiğini duyurdu. İşte Kadıoğlu'nun yeni takımı...
BRIGHTON PEŞİNİ BIRAKMADI
ABC Gazetesi'nden İlayda Özdemir'in haberine göre, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte ortalama 35 milyon euroyu bulan bir teklif sunmuştu. Ancak bu teklifin peşinden beklenmedik bir gelişme yaşandı.