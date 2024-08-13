Maç sonu alkışlarla veda etmişti. Ve Ferdi Kadıoğlu hayırlı olsun... İşte yeni takımı

Oynadığı her pozisyonda taraftarı mest eden ve en sevilen futbolcu haline gelmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, yükselen performansının ardından birçok kulübün de ilgisini çekmişti. Birçok gazeteci de Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya gideceğini yazmıştı. Son yaşananlar tüm bunları adeta doğrular cinsteydi...