Malmö-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11’ler

İsveç deplasmanında 6 oyuncusundan yoksun mücadele edecek olan Galatasaray’da, Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için bu maçta görev alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö karşısında galip gelirse kalan 2 maç öncesinde ilk 8 hedefi yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak. Futbolseverler, Malmö - Galatasaray maçını canlı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçını takip etmek için detaylar…