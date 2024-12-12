Malmö-Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, Sivasspor deplasmanının ardından Avrupa’da Malmö ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte hedef 3 puan. Peki Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Malmö-Galatasaray hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte maç öncesi merak edilenler…
Trendyol Süper Lig’de yenilmezlik serisini sürdüren Galatasaray, zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puan ile ayrılmayı başardı. Müsabakada kırmızı kart gören ve oyunun geri kalanına 10 kişi devam eden sarı-kırmızılılar, geriden gelerek maçı almayı başardı.
Süper Lig’in ardından gözler yeniden Avrupa Ligi’ne çevrildi. Temsilcimiz bugün, İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek. Çok sayıda eksikle mücadele edecek Galatasaray’da birçok yıldız isim kadroda yer almayacak. İşte Malmö-Galatasaray yayın bilgisi ve muhtemel 11’ler…
İsveç deplasmanında 6 oyuncusundan yoksun mücadele edecek olan Galatasaray’da, Roland Sallai UEFA listesinde olmadığı için bu maçta görev alamayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö karşısında galip gelirse kalan 2 maç öncesinde ilk 8 hedefi yolunda önemli bir avantaj yakalamış olacak. Futbolseverler, Malmö - Galatasaray maçını canlı izlemek için araştırmalarını sürdürüyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi Malmö - Galatasaray maçını takip etmek için detaylar…