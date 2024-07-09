Mauro Icardi Wanda Nara ayrıldı mı? İstanbul'a geldi takipten çıktı! Wanda Nara Icardi boşanıyor mu?

WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, Arjantinli bir televizyon sunucusu, model ve futbol menajeridir. 1986'da doğan Nara, kariyerine 2000'li yılların başında medya ve eğlence sektöründe başlamış, daha sonra futbol dünyasında da tanınan bir isim haline gelmiştir. İlk olarak Maxi López ile evlenmiş, bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Boşandıktan sonra, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile evlenmiş ve onun menajeri olarak kariyerine devam etmiştir. Nara, medyadaki etkisi, sosyal medya paylaşımları ve futbol dünyasındaki rolü ile dikkat çekmektedir.