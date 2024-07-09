Mauro Icardi Wanda Nara ayrıldı mı? İstanbul'a geldi takipten çıktı! Wanda Nara Icardi boşanıyor mu?
Son zamanların en çalkantılı ilişkilerinden birini sergileyen Mauro Icardi Wanda Nara çiftinden yine enteresan bir gündem ortaya çıktı. Icardi, İstanbul'a geldi. Wanda Nara instagram üzerinden Icardi'yi takipten çıktı. Peki Mauro Icardi Wanda Nara ayrıldı mı, Wanda Nara Icardi boşanıyor mu?
Mauro Icardi Wanda ayrıldı mı? Galatasaray'ın gol kralı ve sembol futbolcusu Mauro Icardi, yeni sezon öncesinde kampa katılmak için İstanbul'a geldi. Icardi instagram hesabı üzerinden uçak fotoğrafını paylaştı. Ancak hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Wanda Nara Icardi'yi takipten çıktı. Sosyal medya üzerinde çiftin ayrılacağı yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Peki Peki Mauro Icardi Wanda Nara ayrıldı mı, Wanda Nara Icardi boşanıyor mu? İşte Icardi Wanda Nara olayı hakkında merak edilen her şey!
MAURO ICARDI WANDA NARA AYRILDI MI?
Galatasaray'da yine gündem Mauro Icardi. Yeşil sahadaki başarılı performansının yanı sıra özel hayatındaki çalkantılı ilişkisiyle sürekli gündeme gelen Arjantinli yıldız, yeni sezon öncesinde yine ilginç bir olayla konuşuluyor. Tatilin ardından İstanbul'a geen Mauro Icardi, uçak fotoğrafı paylaşırken Wanda Nara'nın eşini instagramdan takipten çıktığı görüldü.
WANDA NARA ICARDİ BOŞANIYOR MU?
Çiftten ayrılık söylentileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan Icardi'nin instagramdan hala Wanda Nara'yı takip ettiği görüldü. Wanda Nara Icardi'yi takip ettiklerinen çıkarsa da beraber oldukları hiçbri fotoğrafı silmedi.
WANDA NARA KİMDİR?
Wanda Nara, Arjantinli bir televizyon sunucusu, model ve futbol menajeridir. 1986'da doğan Nara, kariyerine 2000'li yılların başında medya ve eğlence sektöründe başlamış, daha sonra futbol dünyasında da tanınan bir isim haline gelmiştir. İlk olarak Maxi López ile evlenmiş, bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Boşandıktan sonra, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile evlenmiş ve onun menajeri olarak kariyerine devam etmiştir. Nara, medyadaki etkisi, sosyal medya paylaşımları ve futbol dünyasındaki rolü ile dikkat çekmektedir.