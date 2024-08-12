Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de takımla çalışmalara katılan yeni transfer Kylian Mbappe, Arda Güler'in yeteneğine şaşırdığını söylerken, Güler'denövgü dolu sözlerle bahsetti.
Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ile milli futbolcu Arda Güler arasında antrenmanda bir konuşma gerçekleştiği belirtildi.
İspanya'da yayın yapan Defensa Central'in haberine göre; teknik direktör Carlo Ancelotti, dün yapılan antrenmanda Arda Güler - Vinicius Junior - Kylian Mbappe üçlüsünü ileri uçta denedi.
Arda'nın pasında topla buluşan Mbappe, topu ağlara gönderdi.
Haberde Mbappe'nin 19 yaşındaki oyuncuya, "Senin çok yeteneğin var, beni şaşırttın..." dediği öne sürüldü.