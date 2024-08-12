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  4. Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız...

Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de takımla çalışmalara katılan yeni transfer Kylian Mbappe, Arda Güler'in yeteneğine şaşırdığını söylerken, Güler'denövgü dolu sözlerle bahsetti.

Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız... - Sayfa 1

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ile milli futbolcu Arda Güler arasında antrenmanda bir konuşma gerçekleştiği belirtildi.

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Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız... - Sayfa 2

İspanya'da yayın yapan Defensa Central'in haberine göre; teknik direktör Carlo Ancelotti, dün yapılan antrenmanda Arda Güler - Vinicius Junior - Kylian Mbappe üçlüsünü ileri uçta denedi.

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Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız... - Sayfa 3

Arda'nın pasında topla buluşan Mbappe, topu ağlara gönderdi.

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Mbappe'den Arda Güler yorumu: O bir yıldız... - Sayfa 4

Haberde Mbappe'nin 19 yaşındaki oyuncuya, "Senin çok yeteneğin var, beni şaşırttın..." dediği öne sürüldü.

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