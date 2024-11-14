Mike Tyson vs. Jake Paul: Her iki boksör nereli, kaç yaşında ve kaç kilo?

Tüm dünyanın gözü bu müsabakaya çevrilirken, canlı olarak izlemek isteyenler için bilet fiyatları adeta dudak uçuklatacak. Peki Mike Tyson ve Jake Paul kimdir, kaç yaşında, kaç kilo ve boyları nedir; işte dev maç öncesi iki boksör hakkında bilinmesi gerekenler…