Mike Tyson vs. Jake Paul: Her iki boksör nereli, kaç yaşında ve kaç kilo?
Dünyanın beklediği boks mücadelesi için geri sayım başladı. Biri genç ve kariyerinin baharında, diğeri ise çok deneyimli saymakla bitmeyen zaferleri var. Peki Mike Tyson vs. Jake Paul kimdir, kaç yaşında ve kaç kilolar? Dev müsabaka öncesi merak edilenler
Boks dünyasının iki önemli ismi Mike Tyson vs. Jake Paul, çok yakında karşı karşıya gelecek. Dünya şampiyonu 58’lik Tyson, kendisinin neredeyse yarı yaşında olan Paul ile dövüşecek.
Tüm dünyanın gözü bu müsabakaya çevrilirken, canlı olarak izlemek isteyenler için bilet fiyatları adeta dudak uçuklatacak. Peki Mike Tyson ve Jake Paul kimdir, kaç yaşında, kaç kilo ve boyları nedir; işte dev maç öncesi iki boksör hakkında bilinmesi gerekenler…
Biri 50'li yaşlarının sonunda, neredeyse yirmi yıldır profesyonel olarak dövüşmeyen bir boks efsanesi. Diğeri ise dövüş kariyerine sadece birkaç yıl önce başlamış bir YouTube yıldızı.