Milli futbolcu adaylar arasında! Ballon d'Or adayları belli oldu: İşte Yılın Futbolcusu adayları...
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or ödül törenine günler kaldı. Ballon d'Or ödülünün adayları belli olurken, milli futbolcumuz adaylar arasında yer aldı.
1956'dan bu yana France Football dergisi tarafından verilen Ballon d'Or ödülü için bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu, ödülün sosyal medya hesaplarından açıklandı. Geçtiğimiz senenin en iyisi ise 28 Ekim Pazartesi günü belli olacak.
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2003'ten bu yana ilk kez, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli efsane Lionel Messi, bu yılki Ballon d'Or adayları arasında bulunmadı.
İŞTE BALLON D'or ADAYLARI...
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Jude Bellingham (Real Madrid)
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Ruben Dias (Manchester City)
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