Milli maç izleme yerleri nerede? Türkiye Hollanda canlı İstanbul dev ekran yerleri listesi 2024
Milli maç izleme yerleri nerede? Başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerdeki dev ekran ile Türkiye Hollanda maçı canlı şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Bilhassa Beşiktaş Tüpraş stadyumu milli maç gündemde. İşte İstanbul dev ekran milli maç izleme yerleri listesi 2024..
Milli maç izleme yerleri nerede? Türkiye, Euro 2024'te şampiyonluk yolunda Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Tüm Türkiye, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Kayseri ve birçok ile dev ekranlar kuruldu. Belediyeler ve valiliklerin kurduğu bu dev ekranlarda maçlar kalabalıkla izlenebilecek. En çok dev ekran ise İstanbul'a kuruldu. Neredeyse 39 ilçenin belediyesi de milli maç dev ekranı kurdu ve saat 22.00'ı beklemeye başladı. Peki İstanbul mili maç dev ekran izleme yerleri nerede? İşte Türkiye Hollanda canlı maçı izlemek için gidebileceğiniz İstanbul dev ekran yerleri listeis...
MİLLİ MAÇ İZLEME YERLERİ 2024
İstanbul, milli maç izleme yerleri arasında başta geliyor. Neredeyse tüm belediyeler meydanlarda dev ekran kurarak Türkiye Hollanda maçını canlı şifresiz frekans sayesinde yayınlayacaklar. Bilhassa Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Maçka Parkı ve Kalamış Parkı ilk dikkat çeken yerlerden. Peki İstanbul dev ekran milli maç izleme yerleri nerede, buyrun fotoğrafı kaydırın:
İSTANBUL DEV EKRAN MİLLİ MAÇ İZLEME NOKTALARI
Maçka Parkı
Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu
Ümraniye Kent Meydanı
Kalamış Parkı
Yeşilpınar Bölge Parkı ve Kemerburgaz Yaşam Parkı (Eyüpsultan Belediyesi)
Cumhuriyet Meydanı-Hadımköy Meydanı-Karaburun Sahil (Arnavutköy)
Atapark 80. Yıl Cumhuriyet Parkı (Ataşehir)
Merkez Mahallesi Havuz Meydan, Yeşilkent Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi, Tahtakale Mahallesi Necdet Semker İlkokulu Bahçesi, Firuzköy Mahallesi Fikruzköy İlköğretim Okulu Yanı (Avcılar)
Bağcılar Meydanı, Menderes Caddesi Yolu Yolu Hürriyet Mahallesi (Bağcılar)
Milli Egemenlik Parkı (Bahçelievler)