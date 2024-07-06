Milli maç izleme yerleri nerede? Türkiye Hollanda canlı İstanbul dev ekran yerleri listesi 2024

Milli maç izleme yerleri nerede? Türkiye, Euro 2024'te şampiyonluk yolunda Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Tüm Türkiye, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Kayseri ve birçok ile dev ekranlar kuruldu. Belediyeler ve valiliklerin kurduğu bu dev ekranlarda maçlar kalabalıkla izlenebilecek. En çok dev ekran ise İstanbul'a kuruldu. Neredeyse 39 ilçenin belediyesi de milli maç dev ekranı kurdu ve saat 22.00'ı beklemeye başladı. Peki İstanbul mili maç dev ekran izleme yerleri nerede? İşte Türkiye Hollanda canlı maçı izlemek için gidebileceğiniz İstanbul dev ekran yerleri listeis...