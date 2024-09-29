Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu: Listede futbolcular da var...
A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2023'te 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanında bulundu ve Adana'nın ‘Gelir Vergisi Rekortmeni' oldu. Antalya ve Kocaeli rekortmenleri arasında da futbolcular var.
Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin, Adana'da en fazla vergi beyan eden mükelleflerini açıkladı.
Eylül 2021-Haziran 2023 yılları arasında Adana Demirspor'da görev yapan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, söz konusu listenin zirvesinde yer aldı.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, 2023 yılı için kazancının, 36 milyon 479 bin 150 lirasını 'vergi' olarak gösterdi. 100 kişiden oluşan 'Vergi Rekortmenleri Listesi'nde ilk sıraya yerleşen Montella ile ikinci sıradaki turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler (16 milyon 585 bin 46 lira) arasındaki vergi farkının, yaklaşık 20 milyon lira olması dikkat çekti.
Adana'daki rekortmenler listesinin 15'inci sırasında ise Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı. Sarı, 4 milyon 404 bin lira vergi beyanında bulundu. Listede 64 kişinin ismi de gizli tutuldu.