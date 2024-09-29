Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu: Listede futbolcular da var...

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, İtalyan teknik adam, 2023 yılı için kazancının, 36 milyon 479 bin 150 lirasını 'vergi' olarak gösterdi. 100 kişiden oluşan 'Vergi Rekortmenleri Listesi'nde ilk sıraya yerleşen Montella ile ikinci sıradaki turunçgil yetiştiricisi Bülent Özler (16 milyon 585 bin 46 lira) arasındaki vergi farkının, yaklaşık 20 milyon lira olması dikkat çekti.