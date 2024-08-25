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  4. Mourinho 5 isim için kararını verdi!

Mourinho 5 isim için kararını verdi!

Fenerbahçe'de 5 isimle ilgili Jose Mourinho'nun kararını verdiği iddia edildi.

Mourinho 5 isim için kararını verdi! - Sayfa 1

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

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Mourinho 5 isim için kararını verdi! - Sayfa 2

Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

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Mourinho 5 isim için kararını verdi! - Sayfa 3

NTV Spor'un haberine göre, Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:

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Mourinho 5 isim için kararını verdi! - Sayfa 4

Miha Zajc

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