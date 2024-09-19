Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, dev maçta Dzeko için kararını verdi.
Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko’nun cumartesi günü Galatasaray’la oynanacak derbide büyük olasılıkla ilk 11’de yer alacak.
Teknik Direktör Mourinho’nun dev müsabakaya Bosna Hersekli golcüyle başlayacağı ifade edildi.
Dzeko, Bosna Hersek’in geçen hafta Hollanda ve Macaristan’la oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında 11’de görev yaparken, her iki karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Portekizli çalıştırıcının derbide 11’de sahaya sürmeyi planladığı deneyimli futbolcuyu bu nedenle ligdeki Kasımpaşa maçında yedek soyundurduğu aktarıldı.