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  4. Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, dev maçta Dzeko için kararını verdi.

Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? - Sayfa 1

Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko’nun cumartesi günü Galatasaray’la oynanacak derbide büyük olasılıkla ilk 11’de yer alacak.

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Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? - Sayfa 2

Teknik Direktör Mourinho’nun dev müsabakaya Bosna Hersekli golcüyle başlayacağı ifade edildi.

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Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? - Sayfa 3

Dzeko, Bosna Hersek’in geçen hafta Hollanda ve Macaristan’la oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında 11’de görev yaparken, her iki karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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Mourinho kararını verdi: Dzeko, Galatasaray derbisinde forma giyecek mi? - Sayfa 4

Portekizli çalıştırıcının derbide 11’de sahaya sürmeyi planladığı deneyimli futbolcuyu bu nedenle ligdeki Kasımpaşa maçında yedek soyundurduğu aktarıldı.

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