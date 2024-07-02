Mourinho onu yere göğe koyamadı... Flaş açıklamalar: 'Umarım maaşları ödeyebilirler'
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, kulüp televizyonuna konuştu. Jose Mourinho, takımın mevcut kadrosu ve transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
İlk olarak Topuk Yaylası kampını değerlendiren Mourinho, "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Kolay bir hafta geçmedi çünkü ilk hafta her zaman zordur. Günde iki idman yaptık. Herkes de çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı. Biz orada antrenmanlarımıza odaklanmaya çalıştık, cumartesi günü oynadığımız maçtan ziyade. Kolay değil öyle bir hazırlık maçı oynamak. Çünkü oyuncular maçtan önce zaten hafta boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı yorgundu ama benim oyuncularımı tanımam için iyi bir fırsattı. Aynı şekilde onların beni tanıması için de iyi bir fırsattı. Çok fazla eksik oyuncumuz vardı ama bu benim için de her zaman bir fırsat oldu çünkü elimdeki genç oyuncuları görme fırsatı yakaladım. Aynı zamanda kulübümüzün organizasyonunun seviyesini anlamam için de benim için güzel geçti diyebilirim. Bir hafta boyunca hiçbir hata olmadı. Gerçekten her şey çok iyi ve organize bir şekilde ilerledi. Bu sebeple geçirmiş olduğumuz ilk haftadan çok mutluyum” dedi.
Kadroyla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, şunları söyledi:
“Tabii ki şu anda elimizde olan oyuncular farklı bir şey bizler için. Önümüzdeki hafta takımımıza katılacak oyunculardan sonra farklı bir durum olacak. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra durum bizler için farklı olacak.
Şu anda çalıştığımız kadro içerisinde çok fazla genç oyuncu var. Muhtemelen birçoğu sezon hazırlıkları bittiğinde A Takımda olmayacaklar ama onlarla çalışıyor olmaktan, onları geleceğe hazırlıyor olmaktan dolayı mutluyum.
Tabii ki bu hazırlık döneminde takımımızdan ayrılan oyuncular da olacak, millî takımlarında olan oyuncularımız da var. Onun dışında Szymanski, Tadic, Livakovic gibi izinli oyuncularımız var. Bu da yaklaşık 8-9 oyuncu ediyor. Bu kolay değil, neredeyse takımın yüzde 50’si. Şu anda yaşamış olduğumuz zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir Takımımız var. Biz transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz.”