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Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı

Fenerbahçe'nin dün imzaları attığı teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi ve taraftarların karşılaması dünya basınında geniş yer buldu. Marca, "İnanılmaz ama gerçek!" başlığı atarken Sky Sports, "Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı." dedi.

Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı - Sayfa 1

Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ekibinin başına geçmesinin yankıları sürüyor.

 

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Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı - Sayfa 2

Mourinho'nun gelişi Türkiye basınının yanı sıra dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Teknik direktörün gelişini dünya basını şöyle gördü:

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Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı - Sayfa 3

Marca

"İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi."

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Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı - Sayfa 4

Sky Sports

"Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı."

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