Mourinho'nun gelişi dünya basınında geniş yer buldu: Kahraman gibi karşılandı
Fenerbahçe'nin dün imzaları attığı teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi ve taraftarların karşılaması dünya basınında geniş yer buldu. Marca, "İnanılmaz ama gerçek!" başlığı atarken Sky Sports, "Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı." dedi.
Ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ekibinin başına geçmesinin yankıları sürüyor.
Mourinho'nun gelişi Türkiye basınının yanı sıra dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
Teknik direktörün gelişini dünya basını şöyle gördü:
Marca
"İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi."
Sky Sports
"Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı."