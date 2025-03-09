Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Akdeniz ekibi Alanyaspor’a konuk oluyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, son haftalarda kaybedilen puanları geri telafi etmek için mücadele edecek. Maça az bir süre kala muhtemel 11’ler kesinleşti. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in iddialı takımlarından Galatasaray, son haftalarda kaybettiği puanlar nedeniyle eleştiri altında. Gerek maçlarda ortaya koyulan performans gerekse yönetim tepki toplarken, sarı-kırmızılılar giderek şampiyonluk hedefindeki mesafeyi uzatıyor.
Fenerbahçe derbisi sonrası Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3 puanların paylaşıldığı mücadele, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yine beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu kez kayıp vermemek için bir kez daha sahaya çıkıyor.
Akdeniz ekibi Alanyaspor, 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi?