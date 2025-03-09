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  4. Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Akdeniz ekibi Alanyaspor’a konuk oluyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, son haftalarda kaybedilen puanları geri telafi etmek için mücadele edecek. Maça az bir süre kala muhtemel 11’ler kesinleşti. Peki Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’in iddialı takımlarından Galatasaray, son haftalarda kaybettiği puanlar nedeniyle eleştiri altında. Gerek maçlarda ortaya koyulan performans gerekse yönetim tepki toplarken, sarı-kırmızılılar giderek şampiyonluk hedefindeki mesafeyi uzatıyor.

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Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - Sayfa 2

Fenerbahçe derbisi sonrası Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3 puanların paylaşıldığı mücadele, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yine beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu kez kayıp vermemek için bir kez daha sahaya çıkıyor. 

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Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - Sayfa 3

Akdeniz ekibi Alanyaspor, 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor-Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz mi?

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Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - Sayfa 4

ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?


Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak karşılaşma 9 Mart 2025 20:30’da başlayacak.

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