Muhtemel 11’ler netleşti: Alanyaspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Fenerbahçe derbisi sonrası Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen ve 3 puanların paylaşıldığı mücadele, tıpkı ilk yarıda olduğu gibi yine beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip bu kez kayıp vermemek için bir kez daha sahaya çıkıyor.