Newcastle United'dan Arda Güler için rekor teklif!
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler için çarpıcı bir gelişme yaşandı. İddia edildiğine göre göre Newcastle United, Arda Güler için tarihi bir teklifte bulundu.
Newcastle United'ın, Arda Güler için rekor bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Newcastle'dan 80 milyon euro teklif
Defensa Central'in haberine göre; bir aracı, Real Madrid'in Arda Güler için ne istediğini ilk elden öğrenmek için Madrid'in kapısını çaldı.
Dahası, Premier Lig'den bir kulübün Arda'yı istediğini ve bu kulübün Newcastle olabileceğini, Madrid'in Arda Güler'i satışa çıkarması halinde 60 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödeyeceğini ima etti.
Real Madrid: Dokunulmaz
Haberde, bu aracı kişinin Real Madrid cephesine, "Eğer Arda'yı satmayı düşünüyorsanız, 1 gün içinde satılır" ifadesini kullandığı belirtildi. Ancak Arda Güler'i dokunulmaz olarak gören Real Madrid cephesinin bu teklife sıcak bakmadığı ve ayrılık ihtimalinin düşünmediği ifade edildi.