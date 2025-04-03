Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında...
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun meslektaşı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer buldu.
RELEVO
"Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."
MARCA
"Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti."
ESPN
"Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."