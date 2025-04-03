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  4. Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında...

Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun meslektaşı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer buldu.

Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında... - Sayfa 1

RELEVO

"Derbi ateşli ve olaylıydı ama en kötüsü maç sonunda oldu. Mourinho, El Clasico'da Tito Vilanova'ya yaptığı hareketi hatırladı ve rakip teknik direktörün burnunu sıktı."

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Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında... - Sayfa 2

MARCA

"Tartışmalarla dolu maçtan sonra Mourinho arkadan gelerek Okan Buruk'un burnuna saldırdı. 2011 İspanya Süper Kupası'ndaki hareketini yeniden simule etti." 

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Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında... - Sayfa 3

ESPN

"Fenerbahçe teknik direktörü, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a karşı garip bir harekete imza attı. 4 kırmızı kartın çıktığı maçın ardından Mourinho rakibinin burnunu sıktı ve Okan Buruk yere düştü."

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Okan Buruk'u yere düşürmüştü! Mourinho'nun hareketi dünya basınında... - Sayfa 4

DAILY MAIL

"Portekizli teknik direktör derbi sonrası kesinlikle mutlu olmadığını belli etti. Mourinho rakibinin burnunu sıktıktan sonra iki taraftan futbolcular alana hücuma etti."

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