Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye 40 yıl sonra bir ilki yaşadı
Tüm dünyanın dikkat kesildiği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 1984 Los Angeles'tan itibaren ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, kapanış törenin ardından bugün sonlanıyor. Türkiye, Paris Olimpiyatları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak tamamladı.
Türkiye 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamadı.
Türkiye 1984'ten sonraki en başarısız Olimpiyat Oyunları'nı geçirdi. Türkiye bir önceki Olimpiyatı (Tokyo 2020) 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyala tamamlamıştı. Tokyo'da madalya sıralamasında 20'inci olan Türkiye Paris 2024'ü 64'üncü sırada tamamladı.
İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu Olimpiyatlar'da aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.