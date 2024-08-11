Paris 2024 Olimpiyatları: Türkiye 40 yıl sonra bir ilki yaşadı

İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu Olimpiyatlar'da aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.