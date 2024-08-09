Paris 2024'te 13 gün sona erdi: Hangi ülke kaç madalya kazandı?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 13. günün sonunda 30 altın, 38 gümüş ve 35 bronz madalya kazanan ABD, liderliğine devam etti. Madalya sıralamasında Çin, ikinci, Avustralya da üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye 13 günün sonunda 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor. İşte ülke ülke madalya sayıları...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde 3 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, toplamda ise 103 madalyaya ulaşarak en yakın takipçisi Çin'den 30 madalya daha fazla topladı.
Çin, toplamda 73 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya 18 altın, 14 gümüş ve 13 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 14 altın, 19 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
Atletizm kadınlar sırıkla atlama finalinde altın madalyayı kazanan Avustralyalı Nina Kennedy, milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozu vererek sevinç yaşadı.
Türkiye 60. sırada
Oyunlarda 13 gün sonunda 84 ülke ve Mülteci Olimpiyat Takımı madalya kazanırken, Türkiye 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede 60. sırada bulunuyor.
Boksta kadınlar 54 kilogram final müsabakası Roland Garros Stadyumu’nda yapıldı. Müsabaka sonunda milli sporcu Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı.