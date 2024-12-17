Paulo Dybala kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında: Galatasaray’dan transfer bombası

PAULO DYBALA KİMDİR



Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Cordoba eyaletindeki küçük bir kasaba olan Laguna Larga'da doğdu. Dybala, mütevazı bir ailede büyürken, küçük yaşlarda futbol oynamaya başladı. Daha altı yaşındayken Cordoba'nın altyapı akademisine katıldı.



Dybala, Instituto de Cordoba'nın altyapısında kademeleri hızla geçerek ilerledi ve 2011 yılında, henüz 17 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktı. Kısa sürede Arjantin futbolunun en umut vadeden genç yeteneklerinden biri olarak kendini gösterdi ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi de başardı.