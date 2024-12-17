Paulo Dybala kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında: Galatasaray’dan transfer bombası
Arjantinli yıldız futbolcu Paulo Dybala için Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Son gelişmelere göre tüm işaretler, Dybala’nın Galatasaray ile imzaya çok yakın olduğunu gösteriyor. Peki Paulo Dybala kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Dybala mevki nedir?
Trendyol Süper Lig’in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan Victor Osimhen’i satın almak için çabalayan Sarı-kırmızılılar, diğer tarafta eksiklerini gidermek için de kolları sıvadı. Bu kapsamda Paulo Dybala transferi gündeme geldi.
Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Galatasaray’ın, Arjantinli yıldız futbolcu ile anlaşmaya çok yakın olduğu, Dybala’nın menajerinin Türkiye’ye geldiği aktarıldı. Peki Paulo Dybala kimdir, kaç yaşında, mevki ve kariyeri nedir? İşte Galatasaray transferiyle gündeme gelen Dybala hakkında merak ettiğiniz her şey!
PAULO DYBALA KİMDİR
Paulo Dybala, 15 Kasım 1993'te Arjantin'in Cordoba eyaletindeki küçük bir kasaba olan Laguna Larga'da doğdu. Dybala, mütevazı bir ailede büyürken, küçük yaşlarda futbol oynamaya başladı. Daha altı yaşındayken Cordoba'nın altyapı akademisine katıldı.
Dybala, Instituto de Cordoba'nın altyapısında kademeleri hızla geçerek ilerledi ve 2011 yılında, henüz 17 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktı. Kısa sürede Arjantin futbolunun en umut vadeden genç yeteneklerinden biri olarak kendini gösterdi ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmeyi de başardı.
KULÜP KARİYERİ
Öte yandan yıldız futbolcu Paulo Dybala, profesyonel kariyerine 2011 yılında Arjantin kulübü Instituto de Córdoba'da başladı ve 2012'de İtalyan kulübü Palermo'ya transfer oldu.
Palermo'da Dybala kısa sürede İtalyan futbolunun en umut vadeden genç yeteneklerinden biri olarak kendini gösterdi. Kulüpteki ilk sezonunda 13 gol atarak takımın Serie A'dan düşmesi engellemede kritik rol üstelendi ve Bir sonraki sezonda ise 10 gol atıp 8 asist yaparak Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.