Pele'ye kariyerinin başladığı stadyumda tören
Kolon kanseri nedeniyle 29 Aralık'ta yaşamını yitiren Brezilyalı futbol efsanesi Pele için, kariyerinin başladığı Santos şehrindeki Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenleniyor.
Pele'nin naaşı, uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde stadyuma getirildi.Yol boyunca sevenleri, Pele için saygı gösterisinde bulundu.
Vila Belmiro Stadyumu'na üstü açık tabutla getirilen Pele'nin naaşı, burada yarın sabaha kadar taraftarların ziyaretine açık kalacak.
Sabah saatlerinden itibaren binlerce taraftar Pele'ye veda için stadyum önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şimdiye kadar Pele'nin cenazesine yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Pele'nin cenaze törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Santos Kulübü Başkanı Andres Rueda'nın yanı sıra çok sayıda eski yıldız futbolcu katıldı.